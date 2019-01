LIGUE 1 MOBILIS - 17E JOURNÉE:JS KABYLIE - MO BÉJAÏA, DEMAIN À 16H Un match au sommet

Par Kamel BOUDJADI -

Les deux camps ne sont pas assurés d'une victoire, mais ils sont du moins certains que le dîner sera le même, un coq fermier ou un poulet bien garni au couscous de Yennayer.

Les Canaris sont fin prêts et l'effectif est au grand complet. Comme les jeunes du cru, les nouvelles recrues sont prêtes à donner ce qu'ils ont dans les tripes et arracher les trois points de la victoire face à un adversaire tout aussi coriace, à savoir le MO Béjaïa, à partir de 16h au stade du 1er-Noevmbre de Tizi Ouzou. Cette rencontre, qui entre dans le cadre de la 17e journée du championnat de Ligue 1, est très attendue par le public kabyle, assuré de vivre un derby exceptionnel pour deux raisons. La première est que les deux équipes partagent presque un même public. Un fait qui indique, si besoin est, que la fête sera au rendez-vous parce que la JSK est le club aimé des supporters des deux camps. Aussi, des deux côtés des gradins, la victoire sera primordiale mais la défaite ne sera pas une «si mauvaise chose».



Yennayer, une belle fin pour un derby

La seconde raison est la date qui coïncide exceptionnellement avec la nuit du Nouvel An amazigh. Une belle fin pour un derby. Pour en revenir au match, les Canaris sont bien boostés pour arracher les trois points. Franck Dumas, qui a désormais l'embarras du choix dans tous les compartiments de jeu, aura toute latitude d'élaborer une tactique sur mesure pour cette confrontation.



Une aubaine pour les nouvelles recrues

L'on est déjà assuré de l'alignement de toutes les nouvelles recrues. Après la prestation de Benchaïra face à la JS Saoura, il est bien évident que coach Dumas ne se privera pas de ses qualités à cette si belle occasion. C'est le même cas pour Belgherbi, qui a été soumis à une préparation individuelle et intensive. Il paraîtrait que le seul inconvénient est le manque de compétition. La direction kabyle est confiante quant à ses qualités techniques avérées. Aussi, demain, face au MOB, la JSK réunit toutes les conditions nécessaires pour s'offrir trois points très importants pour la suite de la compétition. En effet, vu la concurrence qu'il y a au niveau des deux places qui suivent le leader, il est quasiment certain que cela va se jouer au moindre point et jusqu'à la dernière rencontre. La place de leader, quant à elle, même si la JSK ne dira pas non, reste une seconde priorité. Chérif Mellal, le président, a si bien recadré les intentions en réaffirmant son attachement au projet à moyen terme et l'intention d'alimenter le club de joueurs du cru.



Les Crabes ne lâcheront pas

Enfin, si les Canaris sont fin prêts pour la confrontation, les Mobistes, de leur côté, ne viendront pas à Tizi Ouzou dans le seul but d'attendre le dîner de Yennayer. La rencontre est une occasion pour eux de remonter au classement, même si les chances sont moins grandes que leur adversaire, qui joue sur son terrain. Une chose est sûre: les deux adversaires croiseront le fer pour sortir vainqueurs et c'est cela la loi du football qui veut que ce soit «un seul qui gagne». Cela se décidera sur le terrain, au grand bonheur des supporters qui viendront, pour certains, en famille, se délecter d'un beau spectacle comme savent si bien le faire les deux équipes, qui se connaissent très bien.