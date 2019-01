CENTRE DE PRÉPARATION FÉDÉRAL DE TENNIS La sélection des jeunes talents commence

13 sportifs ont été retenus pour bénéficier de séances d'entraînement supplémentaires au niveau du centre fédéral de préparation des jeunes talents de tennis à Oran, dont l'ouverture aura lieu avant la fin du mois de janvier.

Ces sportifs, âgés entre 12 et 18 ans et faisant tous partie des différentes sélections nationales des jeunes catégories, disposeront de six heures d'entraînement supplémentaires par semaine sous la houlette de formateurs désignés par la Fédération algérienne de tennis (FAT) et ce, en plus de leurs séances habituelles dans leurs clubs respectifs, a indiqué à l'APS le président de la Ligue régionale, Tedjini Djemaï. Le centre fédéral en question sera implanté au niveau du complexe sportif de l'ASPTT d'Oran Kacem-Elimam, sis au quartier d'El Hamri, souligne-t-on. Les préparatifs vont bon train, au niveau de ce complexe qui dispose de 7 courts de tennis pour accueillir les jeunes talents, même si un problème d'éclairage se pose avec acuité, puisque hormis le court principal, les six autres courts sont dépourvus d'éclairage, a encore fait savoir Tedjini, assurant au passage que des efforts sont consentis par son instance, pour y remédier dans les prochains jours. L'ouverture du centre se fera par le directeur technique de la FAT. Il s'agira du premier d'une série de six centres du genre implantés, outre Oran, à Alger, Blida, Annaba, Biskra et Tlemcen, rappelle-t-on. Les centres fédéraux des jeunes talents figurent dans le programme du président de la FAT, Mohamed Bessaâd, qu'il avait présenté à l'assemblée générale, avant son élection à la tête de la fédération début 2017. Ce projet vise à relancer une discipline ayant marqué le pas depuis plusieurs années, selon la même source. A la FAT, l'on mise sur une préparation adéquate des joueurs de l'Equipe nationale en vue des prochains rendez-vous, notamment les Jeux méditerranéens, prévus à Oran en 2021, a-t-on encore indiqué de même source. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, avait annoncé, il y a quelque temps, que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a débloqué une enveloppe financière de l'ordre de 4 milliards DA pour assurer une préparation de haut niveau aux athlètes algériens, appelés à défendre les couleurs nationales lors du rendez-vous méditerranéen, tout en exigeant des différentes fédérations des résultats conséquents lors de cette manifestation régionale.