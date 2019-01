COMPÉTITION AFRICAINE INTERCLUBS Constantinois et Hussein-Déens en péril

Par Saïd MEKKI -

Deux représentants algériens en compétitions africaines inter-clubs seront en appel dès demain, en déplacement. Pour le compte de la première journée de la phase des poules de la Ligue des Champions, le CS Constantine se déplacera en Tunisie pour donner la réplique au Club africain.

En Tunisie toujours, et dans le cadre du match-aller des 16es de finale bis de la coupe de la CAF, le NA Hussein-Dey donnera la réplique aux Libyens du Ahli Benghazi, dans une rencontre qui ne sera pas de tout repos.



Club africain - CS Constantine, demain à 18h

Le Club africain disputera sa première rencontre de phase des poules de la Ligue des champions face au CS Constantine, demain au stade olympique de Sousse à partir de 18h. C'est l'arbitre gabonais Eric Arnaud Otogo Castane qui dirigera cette rencontre aller entre les deux clubs maghrebins. Le CS Constantine évolue dans le Groupe C aux côtés du Club africain, du TP Mazembe (RD Congo) et d'Al Ismaily (Egypte). Initialement prévue au stade de Radès, cette rencontre a été délocalisée a cause de la fermeture de ce stade pour travaux pour quelques semaines. D'autre part, le stade d'El-Menzah à Tunis n'est également pas disponible pour des travaux d'aménagement. Ce qui explique, d'ailleurs, la délocalisation, dimanche dernier, du derby de la capitale tunisienne entre l'ES Tunis et le Club africain à Sousse également. L'entraîneur du CSC, Denis Lavagne, dont le vécu sur le plan continental reste un atout important pour le champion d'Algérie en titre, dira concernant cette rencontre: «Nous sommes sur une bonne dynamique avec cinq victoires de suite, on doit en profiter pour enchaîner un autre succès face au Club africain. On sait bien que l'adversaire va essayer d'imposer son style de jeu. Nous avons une bonne défense qui tiendra le coup, tout en profitant des espaces qu'ils vont laisser pour les surprendre», a affirmé l'entraîneur français du CSC.» Le club tunisien a procédé depuis mercredi à la vente des billets pour ce match aux guichets d'El-Menzah, et ce, jusqu'à demain matin. Les Algériens ont bénéficié d'un quota de 2000 billets. Côté adverse, le coach du Club Africain, Ellili, ne pourrait compter sur les services de son joueur Al Ayadi, suspendu. Par contre, il pourrait compter sur le retour de son capitaine Wissam Yahia ainsi que des deux étrangers Sarsko et Koumbari, sans oublier le defenseur Djaziri.



Ahly Benghazi (Libye) - NA Hussein-Dey, demain à 15h

Le représentant algérien en Coupe de la CAF, le NA Hussein-Dey, croisera le fer demain avec les Libyens du Ahli Benghazi, en terre tunisienne pour le compte du match-aller des 16es de finale (bis) de cette compétition. Programmé initialement au stade Mustapha-Ben Jannet à Monastir, ce match aura lieu finalement le même jour, mais au stade Chadly Zouiten à Tunis à partir de 15h. Les clubs libyens sont contraints de recevoir leurs adversaires dans les deux compétitions africaines interclubs à l'extérieur en raison de la situation sécuritaire qui prévaut au pays. Il s'agit de la dernière marche avant de rentrer dans la phase des poules. La délégation algéroise, composée de 28 personnes, dont 21 joueurs, se trouve depuis mardi en Tunisie. Le coach du NAHD, Mohamed Lacète, ne pourrait compter sur les services de son expérimenté milieu de terrain, Hocine El-Orfi, blessé, ainsi que la nouvelle recrue, le Camerounais Landreau N'tanko. Raison pour laquelle, la direction du club a demandé à la FAF de libérer les quatre joueurs olympiques convoqués au stage de l'EN U23, à savoir Yaïch, Lekdja, Azzi et Belaid. Le gardien de but du Nasria, Kheireddine Boussouf déclare: «Contrairement aux deux précédents tours, cette fois-ci, nous défierons une équipe bien habituée aux compétitions africaines. Notre adversaire n'étant plus à présenter, puisqu'il a déjà rencontré l'USM Alger et l'ES Sétif. Nous allons donc visionner des matchs de cette équipe la veille de la rencontre pour prendre en considération les orientations et les consignes de l'entraîneur pour arracher un bon résultat dans ce match aller.» C'est dire combien les joueurs du NAHD sont bien concentrés sur ce match-aller au cours duquel ils ambitionnent de réaliser un résultat positif pour aborder le match-retour décisif, prévu le vendredi 18 janvier au stade du 5-Juillet à 17h45.