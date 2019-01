BEIN SPORTS Mourinho nouveau consultant

José Mourinho, renvoyé par Manchester United pour résultats insuffisants, va rejoindre l'équipe de consultants de BeIN Sports pour commenter la Coupe d'Asie des nations et la Premier League. Le «Special One» va commenter le choc de la 23e journée du Championnat d'Angleterre entre Arsenal et Chelsea, samedi 19 janvier, à l'Emirates Stadium. Auparavant, il distillera ses éclairages footballistiques sur la dernière rencontre du groupe B de la Coupe d'Asie des nations, entre le Qatar et l'Arabie saoudite, jeudi 17 janvier. José Mourinho, âgé de 55 ans, a remporté deux Ligues des champions avec le FC Porto (2004) et l'Inter Milan (2010) ainsi qu'au moins un titre de champion national dans quatre pays différents: Portugal (2 avec le FC Porto), Italie (2 avec l'Inter), Angleterre (3 fois avec Chelsea) et Espagne (Real Madrid). A Manchester United, il n'a remporté qu'une Ligue Europa et une Coupe de la Ligue entre 2016 et décembre 2019.