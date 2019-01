DAKAR 2019: AUTOS Nasser al-Attiyah remporte la 4e étape

Le Qatari Nasser al-Attiyah a renforcé sa position en remportant son deuxième succès sur le Dakar-2019 en s'imposant, jeudi, dans la 4e étape entre Arequipa et Tacna. Déjà vainqueur de la première étape, le double vainqueur du célèbre rallye-raid laisse le Français Stéphane Peterhansel (Mini) à 1 min 52 sec et le Polonais Jakub Przygonski (Mini) à 8 min 49 sec. Sébastien Loeb (Peugeot) a lâché du lest et terminé à 12 min 23 sec alors qu'il semblait bien embarqué avant le dernier waypoint. Il pointe désormais à la 6e place du général, à 50 min 22 sec. Au classement général, al-Attiyah (Toyota) reste donc en tête mais accroît son avance à 8 min 55 sec sur Peterhansel.