FENERBAHÇE Un environnement différent

L'avant-centre de Fenerbahçe, Islam Slimani, s'est exprimé au sujet des difficultés qu'a rencontrées le club turc depuis le début de saison dans un entretien à la presse locale. «Chaque club traverse des périodes difficiles. Aussi le coach change et le nouveau essaye d'apporter sa touche. Je veux dire qu'il y a un environnement différent au sein de l'équipe. Tout le monde est prêt, tout le monde est motivé, on essaye de tout donner à l'équipe», a déclaré Slimani. Et d'ajouter: «Tout le monde veut que nous soyons utiles et que nous réussissions. J'ai remarqué qu'en Turquie, les supporters sont une vraie force. Par conséquent, je sais qu'ils vont rester derrière nous jusqu'à la fin. De notre côté, nous leur promettons de tout faire sur le terrain pour les rendre heureux.»