INTER MILAN Icardi sort du silence

Le clan de Mauro Icardi met la pression sur l'Inter Milan pour que l'attaquant puisse doubler son salaire et prolonger son contrat. En attendant, les négociations traînent en longueur et elles font le bonheur de la presse italienne, ce qui a poussé le buteur argentin à sortir du silence. «Je voudrais éclaircir quelque chose pour tous les tifosi qui lisent les pseudo journalistes et les journaux dits ''sérieux'', ceux qui écrivent sans avoir la moindre idée des faits réels. Ma prolongation arrivera au moment où l'Inter me proposera une offre concrète et correcte. A partir de là seulement, on pourra parler sérieusement de prolongation», a déclaré le joueur dans un message publié sur le réseau social Instagram. Pour rappel, Icardi et ses représentants réclament un salaire annuel compris entre 8 et 9 millions d'euros, tandis que la direction ne compte pas lui proposer plus de 7 millions d'euros.