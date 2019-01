JOUEURS AFRICAINS LES PLUS CHERS Mahrez à la 4e position

L'international algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, occupe la 4e place au classement des joueurs africains les plus chers évoluant en Europe, selon la première lettre hebdomadaire de l'année 2019 publiée par le Centre international d'étude du sport (CIES), dont le siège est à Neuchatel (Suisse). Mahrez profite de son transfert à Manchester City lors du mercato d'été pour prendre plus de valeur, tout comme Naby Keita qui booste sa valeur marchande avec son arrivée à Liverpool. Au niveau mondial, le joueur algérien est logé à la 54e position, devançant notamment Gareth Bale (Real Madrid). Le constat est clair: pour prendre de la valeur, il faut aller en Angleterre. Sans grande surprise, c'est Mohamed Salah, meilleur joueur africain de l'année 2018, qui est le plus cher du continent africain avec 184,3 millions d'euros de valeur de transfert, et 5e joueur le plus cher de la planète, suivi de près par Sadio Mané avec 137,4 millions d'euros. Pierre-Emerick Aubameyang complète le podium africain avec 95,4 millions d'euros. Au niveau mondial, le Francais Kylian Mbappé (218,5 millions d'euros) est en tête de liste devant l'Anglais Harry Kan (200,3 millions d'euros) et le Brésilien Neymar (197,1 millions

d'euros).