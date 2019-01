MC ORAN Belatoui veut disposer des nouvelles recrues

L'entraîneur du MC Oran, Omar Belatoui, s'est dit «impatient» de qualifier ses nouvelles recrues tablant énormément sur le recrutement hivernal pour s'extirper rapidement de la zone rouge en Ligue 1. Le MCO, à l'instar de certains autres clubs des deux premiers paliers, est toujours interdit de recrutement. Ses dettes envers d'anciens joueurs et entraîneurs ayant recouru à la Chambre de résolution des litiges (CRL) s'élèvent à 44 millions de dinars. «Nous attendons que ce problème soit réglé dans les meilleurs délais afin de bénéficier des services des nouvelles recrues sur lesquelles je table énormément pour réussir une bonne deuxième partie de saison», a indiqué à l'APS le coach oranais. Le club phare de la capitale de l'ouest du pays a encore jusqu'au 15 janvier en cours pour épurer ses dettes s'il voudrait qualifier ses nouvelles recrues au nombre de quatre, jusque-là. Il s'agit des défenseurs Mohamedi (ex-USM Blida), et l'Ivoirien, Vivien Assie Koua, ainsi que le milieu de terrain Benamara (ex-USM El Harrach) et l'attaquant Aouedj (ex-JS Saoura). Ces deux derniers font leur retour au bercail. «La qualification de ces joueurs, en plus du recrutement d'un attaquant supplémentaire, sont une urgence. D'ailleurs, j'ai trouvé du mal à aligner un onze performant lors du précédent match contre le CA Bordj Bou Arréridj», a insisté l'ancien libéro international. Le MCO, qui a vu le départ de six joueurs lors du mercato hivernal, dont la plupart étaient des titulaires à part entière, a perdu son premier match de la phase retour contre le CABBA (3-1), ne profitant pas du déroulement de la partie sur un terrain neutre (Magra) et à huis clos. Cette défaite a plongé le club dans la crise, puisqu'il a été rejoint par quatre autres formations à la 10e place, devançant d'une seule unité le 15e et avant-dernier, le DRB Tadjenanet. La «trêve forcée» imposée aux Hamraoua après le report de leur match du championnat face à la JS Saoura à cause des engagements de cette équipe dans la Ligue des champions d'Afrique, est tombée à point nommé pour la formation d'El-Bahia, selon son entraîneur, qui espère en profiter pour corriger les lacunes, récupérer les blessés et aussi qualifier les nouvelles recrues.