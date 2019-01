MEHDI TAHRAT, DÉFENSEUR DU RC LENS "J'ai beaucoup appris en sélection"

L'international algérien du RC Lens, Mehdi Tahrat, s'est exprimé sur sa saison en cours dans un entretien avec le site du club lensois. Le joueur de 28 ans a déclaré: «La première partie de saison est satisfaisante dans l'ensemble mais sur les derniers matchs, nous avons été moins efficaces dans les deux zones de vérité.». Il ajoutera: «Sur le plan personnel, mais ça regroupe l'ensemble de la défense et de l'équipe, j'aspire à revenir vers cette solidité qui était la nôtre lors des premiers matchs pour que l'on encaisse le moins de buts possible.» Très constant dans ses prestations en défense central, l'Algérien a été élu dans l'équipe-type de la mi-saison de la Ligue 2 française. Sur ce point, il dira: «J'ai connu un parcours qui m'a amené dans le monde professionnel assez tard. Chaque saison j'apprends, je peaufine certaines choses, d'autant plus en allant régulièrement en sélection nationale d'Algérie. C'est une saison sur laquelle j'ai su mettre à profit l'expérience accumulée par le passé, mais j'apprends encore au quotidien.» Abordant le volet lié à son avenir, Tahrat dira: «Je suis quelqu'un de très terre à terre. Je vis les jours les uns après les autres. C'est difficile de me projeter sur l'avenir. Retrouver la Ligue 1 avec le RC Lens serait l'idéal. Je suis venu ici pour ça. J'aimerais faire aboutir cet objectif, il sera temps de se poser d'autres questions par la suite.»