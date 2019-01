NAPLES Les offres pleuvent sur Ounas

Dans le rôle d'un joker depuis son arrivée à Naples, Adam Ounas pourrait bien quitter le sud de l'Italie pour tenter une nouvelle aventure sous forme de prêt. À en croire plusieurs médias italiens et français, le jeune international algérien de

22 ans a trois offres de la Ligue 1 de la part de l'AS Monaco, Bordeaux et l'AS Saint-Etienne, qui ont affiché leurs intérêts pour l'enrôler. Ounas a aussi des offres de quelques équipes en Espagne, mais aussi en Italie puisque les dirigeants de la Sampdoria ont coché son nom pour essayer de convaincre Naples de le lâcher. De son côté, le joueur ne veut pas faire un retour en France et veut rester en Italie.