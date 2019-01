EMPOLI Bennacer ne bougera pas

Par Mohamed BENHAMLA -

La presse italienne a rapporté que le directeur sportif de l'AS Rome, Monchi, a rencontré l'agent de Bennacer à Milan, mais les détails de cette rencontre n'ont pas été dévoilés.

A la faveur de ses prestations éblouissantes avec Empoli, pour une première saison en Seria A italienne, Ismaël Bennacer attise les convoitises. Et ce sont les responsables de l'AS Rome qui insistent le plus pour s'attacher ses services. Par le biais du directeur sportif, Monchi, les Romains font le forcing pour arracher Bennacer dès ce mercato d'hiver. Peine perdue, puisque le président d'Empoli est monté au créneau en annonçant que sa pépite continuera son apprentissage jusqu'à la fin de la saison avec son club. Fabrizio Corsi met les barbelés autour de «la découverte de la Série A cette saison», mais ne ferme pas définitivement la porte à un transfert au mois de juin prochain. «Avec nous, Bennacer pourra jouer 15 autres matchs en tant que titulaire et se préparer à passer le cap en fin de saison. S'il part maintenant, il sera simplement un remplaçant, ce qui ne l'arrangera pas», a déclaré le responsable d'Empoli. «Monchi veut parler de Bennacer pour juin? C'est mieux. Bennacer est un garçon intelligent, il ne songe pas à changer en janvier, pas même pour une équipe aussi importante que la Roma», a poursuivi Corsi. La presse italienne a rapporté que Monchi a rencontré l'agent de Bennacer à Milan, mais les détails de cette rencontre n'ont pas été dévoilés. Ce qui est certain, c'est que le joeuur algérien semble bien décidé à ne pas bouger cet hiver, préférant continuer avec Empoli avant de tenter une nouvelle expérience sous d'autres cieux dès la fin de cette saison. Sa grande ambition est de faire partie de l'effectif qui sera retenu par le sélectionneur national, Djamel Belmadi, pour la phase finale de la CAN-2019 en Egypte.