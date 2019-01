LIGUE 1 MOBILIS - 17E JOURNÉE:JS KABYLIE 1 - MO BÉJAÏA 0 Précieuse victoire pour célébrer Yennayer

Par Mohamed BENHAMLA -

Seconde victoire consecutive de la jsk

Le derby de la Kabylie est revenu à la JS Kabylie, qui a pris le meilleur sur le MO Béjaïa, par la plus petite des marges, au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou.

Avant le coup d'envoi de la rencontre, la direction de la JSK a été auteure d'un geste louable, en rendant hommage à titre posthume à ses deux anciens joueurs, Hocine Gasmi et Nabil Hemani. Tout juste après, le président Chérif Mellal a rejoint les supporters dans les gradins pour prendre des photos souvenirs avec eux, ce qui a donné lieu à une ambiance et une fête des grands jours, la veille de la célébration du Nouvel An berbère, Yennayer.

Sous un froid glacial et des gradins du stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou pleines à craquer, la partie commença sans round d'observation. La JSK se montre la plus dangereuse, notamment par l'intermédiaire des deux latéraux, Chetti et Belaïli, qui sollicitent leurs attaquants, Uche et Fiston, maladroits devant le portier béjaoui, Toual. A la 15', Hamroune a eu plus de réussite que ses coéquipiers, en concluant victorieusement une offrande de Benchaïra ouvrant, ainsi, la marque. Un but qui oblige les Crabes à sortir de leur zone pour porter le danger vers le haut, notamment par l'ancien joueur de la JSK, Salim Boukhenchouche. Cependant, ce sont les locaux qui ont failli corser l'addition par Hamroune, n'était-ce l'intervention de Toual, ou encore par l'intermédiaire de Uche, dont le tir rata le cadre. A la demi-heure de jeu, Uche oblige le dernier rempart du MOB à étaler toute sa classe pour dégager le cuir en corner.

La partie a ensuite baissé d'intensité, jusqu'à ce que cette première partie s'achève sur ce léger avantage en faveur de la JSK.

En seconde période, le coach du MOB, Kheïreddine Madoui, change son système de jeu, jouant carrément l'offensive, en comptant notamment sur sa nouvelle recrue, Feham Bouazza.

Mais toujours est-il que le danger était du côté de la JSK, avec Hamroune, Belaili et Benkhelifa. Les minutes se suivent et se ressemblent puisque le score en restait là, et la cadence de la rencontre commençait à baisser en cette soirée glaciale.

Malgré les changements apportés de part et d'autre, le score en restera là et la JSK parvient à arracher une précieuse victoire qui lui permet de se rapprocher davantage du leader, l'USM Alger, qui jouera lundi un derby face au NA Hussein-Dey.

Dans les autres matchs avancés de cette journée, l'O Médéa l'a emporté sur le score de 2-0 à domicile face à l'USM Bel Abbès, au moment où le match ES Sétif - AS Aïn M'lila, a été reporté en raison des fortes chutes de neige. Aujourd'hui, auront lieu les autres rencontres de cette journée, avec, entre autres, un chaud derby devant opposer au stade du 20-Août d'Alger, le CR Belouizdad au Paradou AC.