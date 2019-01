FC BARCELONE Neymar, de troublants coups de fil

A en croire la presse espagnole, le clan Neymar aurait appelé à plusieurs reprises les dirigeants du FC Barcelone ces derniers jours.

Neymar et le FC Barcelone ont rendez-vous. Le 31 janvier prochain doit en effet se tenir une audience entre les dirigeants du Barça et les représentants du Brésilien pour trouver un terrain d'entente sur le litige qui les oppose depuis le départ fracassant du capitaine de la Seleçao au PSG au sujet d'une prime que les Blaugranas refusent de lui verser du fait de son transfert. Un rendez-vous qui explique peut-être les récents appels téléphoniques passés par le clan Neymar aux dirigeants barcelonais. A en croire El Mundo, ce ne seraient pas moins de cinq coups de fil qu'aurait reçu la direction des champions d'Espagne. Et pour le respectable quotidien espagnol, ces appels seraient plus liés au souhait du Brésilien de faire son retour au Barça, deux ans après avoir quitté Lionel Messi et consorts. Un retour qui continue de faire fantasmer l'Espagne malgré les récentes marques d'attachement du n°10 parisien au club de la capitale. «S'il existe un jour une possibilité, quelqu'un pense vraiment qu'un club comme le Barça ne la prendra pas en considération? Que ce soit pour Neymar ou quelqu'un d'autre. Il faut donner le meilleur à nos socios», a d'ailleurs récemment affirmé Pep Segura, le manager sportif du club catalan. De quoi ajouter de l'huile sur le feu.