HANDBALL Le MC Oran ne vise pas l'accession

Sid Ahmed Tab, responsable de la section handball du Mouloudia

La restructuration de la section handball et la relance de la formation sont les priorités du club sportif amateur (CSA) du MC Oran cette saison, reléguant au second plan l'accession en division d'Excellence, selon la direction oranaise. Le MCO, qui a fini par descendre de Nationale 1, à l'issue de la saison dernière plusieurs années de déclin, espère revenir dans la cour des grands sur «de bonnes bases», a déclaré à l'APS, Sid Ahmed Tab, responsable de la section handball du Mouloudia. «La nomination de l'ancien sélectionneur national, Mekki Beldjilali, au poste de directeur technique de la section handball, renseigne des intentions de la direction du club de faire de la formation son cheval de bataille. La riche expérience de ce technicien dans le domaine devrait permettre au MCO d'avoir une très bonne équipe d'avenir», a expliqué le même responsable. La première démarche effectuée par le nouveau directeur technique a été la relance des sections jeunes desquelles le club était dépourvu depuis plusieurs années. Parallèlement à cela, l'effectif de l'équipe des seniors a connu une véritable révolution au cours de l'intersaison. La priorité a été donnée au recrutement de joueurs, jeunes et talentueux, issus des petits clubs de la région, a encore fait savoir le même responsable. «Certes, les résultats de cette équipe, lors de la phase aller sont mitigés, mais on a noté une nette progression au fil des journées, comme l'atteste la troisième place décrochée à l'issue de la première partie de la saison», s'est-il réjoui. Les Hamraoua avaient raté leur départ en championnat à cause des nombreux problèmes qu'a connus le club sur le plan administratif, ayant contraint la direction locale de la Jeunesse et des Sports à intervenir pour programmer une assemblée générale, au cours de laquelle le président du CSA/MCO, Tayeb Mahiaoui, a été maintenu dans son poste. Le début tardif de la préparation d'intersaison a valu aux Rouge et Blanc, et leur effectif totalement ou presque remanié, de perdre des précieux points lors des premières journées du groupe «Centre-Ouest» dominé de la tête et des épaules par les voisins du MC Oued Tlelat. «Nous avons terminé la phase aller à la troisième place avec 12 points distancés de cinq unités par le leader, ce qui n'est pas une mauvaise affaire. Nous allons essayer de réussir un meilleur parcours lors de la deuxième manche du championnat, mais sans pour autant faire de l'accession une fixation, car au MCO cette saison est celle de la transition», a insisté Sid Ahmed Tab. Seul le premier accédera en division d'excellence, à l'issue du championnat de l'exercice en cours qui observe actuellement une trêve avant qu'elle ne reprenne ses droits le 18 du mois en cours.