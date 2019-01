PHASE DES POULES DE LA LIGUE DES CHAMPIONS: FC SIMBA (TANZANIE) - JS SAOURA, AUJOURD'HUI À 14H Impossible n'est pas sudiste

Par Saïd MEKKI -

Alors que le CS Constantine, défiait hier, au moment où nous mettions sous presse l'équipe tunisienne du Club africain à Monastir, la JS Saoura, deuxième représentant algérien en Ligue des champions aura fort à faire face à la coriace formation tanzanienne du FC Simba, cet après-midi à partir de 14h00 au National Stadium de Dar Es Salaam.

Cette rencontre inaugurale sera dirigée par un trio botswanais, sous la conduite de Joshua Bondo assisté de Oamogetse Godisamang et de Moemedi Monakwane. A noter au passage que la JS Saoura et le Simba SC se trouvent dans le groupe «D» de la phase des poules de cette phase des poules de la LDC en compagnie de du Al-Ahly du Caire, et de l'AS Vita Club (RD Congo). Ces deux derniers clubs joueront le deuxième match aujourd'hui à partir de 20h.



Oublier la défaite de la JSK

Le coach de la Saoura, Nabil Neghiz a surtout travaillé d'abord le côté moral des joueurs après leur dernier défaite en championnat à domicile face à la JS Kabylie (1-0), avant de passer au volet de la récupération pour que les joueurs soient en forme dans la perspective d'aborder ce match dans les meilleures conditions possibles. Neghiz n'a pas caché les ambitions de son équipe dans cette compétition en indiquant: «Nous avons fait de cette Ligue des champions un de nos objectifs. Nous devons donc bien nous y concentrer pour aller le plus loin possible dans cette compétition. On compte bien honorer notre football à l'échelle africaine» a insisté le coach de la JS Saoura bien optimiste.



Natèche et Bouchiba manquent à l'appel

Seulement, le coach Neghiz ne pourrait compter sur deux de ses bons éléments à savoir le capitaine de l'équipe Raouf Natèche et le milieu de terrain Adel Bouchiba, suspendus.

C'est surtout l'absence du gardien de but Natèche qui pourrait être bien ressentis par les gars de la Saoura, d'autant qu'il a été pour beaucoup dans la qualification de l'équipe à cette étape de la compétition. D'où la grande difficulté dans ce premier match de cette poule «D».



Un adversaire coriace

Du côté adverse, il y a lieu de noter que l'équipe du FC Simba a éliminé les Zambiens de Nkana FC au précédent tour pour se qualifier à cette phase des poules. En prévision de la rencontre d'aujourd'hui, les Tanzaniens, qui participent pour la première fois à la phase de poules depuis 15 ans, ont effectué un stage à Zanzibar, ponctué par des rencontres amicales.

L'entraîneur belge, Patrick Aussem, a indiqué: «Nous veillerons à ce que l'équipe progresse vers les quarts de finale. Nous nous battrons très forts dans ce groupe pour réaliser notre objectif. J'ai une équipe extrêmement motivée, nous avons besoin de nos supporters pour soutenir l'équipe.» Ainsi le coach belge estime que le soutien indéfectible des fans et l'engagement des joueurs sont la clé du match «qu'il faudra gagner à tout prix pour bien entamer la compétition».

Les joueurs de la JS Saoura savent donc à quoi s'en tenir pour revenir avec un bon résultat de ce déplacement périlleux à Dar Es Salem. A rappeler enfin que les deux premières équipes à l'issue de la phase de poules se qualifieront pour les quarts de finale de la prestigieuse compétition africaine des clubs.