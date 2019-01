AS MONACO Fabregas déjà excité comme une puce

Les Monégasques se disent «très heureux» d'accueillir «un joueur de classe mondiale et un très grand professionnel» au stade Louis II.

L'AS Monaco a réussi un très joli coup sur le marché des transferts en validant la venue du milieux de terrain espagnol de Chelsea, Cesc Fabregas. Selon le site officiel de l'ASM, le footballeur espagnol a paraphé un contrat longue durée «jusqu'en juin 2022». Le vice-président du club de la Principauté, Vadim Vasilyev, a déclaré que lui et les autres dirigeants sont «très heureux» d'accueillir «un joueur de classe mondiale et un très grand professionnel» au stade Louis II. A ses yeux, cela «démontre toute l'ambition du club» cet hiver. Les Monégasques estiment que c'est «un très bon renfort technique pour l'équipe» et qu'en prime «son expérience au plus haut niveau» sera un vrai plus pour ses coéquipiers «sur et en dehors du terrain». De son côté, Cesc Fabregas a confié que c'est «un grand plaisir de rejoindre l'AS Monaco».

A ce stade de sa carrière, le métronome voulait débuter «un nouveau projet» plutôt que de rester à Chelsea jusqu'à la fin de la saison. L'Espagnol pense que «le groupe est de qualité avec de jeunes joueurs et un jeune coach (Thierry Henry)». Fabregas désire «aider l'équipe» le plus vite possible! Le footballeur âgé de 31 ans est «impatient de débuter» avec ses nouvelles couleurs. Hasard du calendrier, le natif d'Arenys de Mar pourra disputer «un grand match» dès «dimanche (aujourd'hui, ndlr) à Marseille». A vrai dire, Cesc Fabregas est «très excité» avant ce premier grand rendez-vous pour lui en Ligue 1 (20e journée, 21h).