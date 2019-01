DIVISION EXCELLENCE Le CRBBA nouveau patron de la poule B

Le CRBB Arréridj s'est emparé des commandes de la poule B du Championnat national de handball, division Excellence, après sa victoire arrachée vendredi sur le parquet de l'IC Ouargla.

La poule B a un nouveau patron, il s'agit du CRBB Arréridj. Lors de son déplacement à Ouargla, pour donner la réplique à l'ex-leader, le CRBBA a réalisé un coup double. Les Bordjis ont pris leur revanche sur ce même adversaire (24-25), qui les a battus chez eux lors de la phase-aller.

Ils ont réussi également à le déloger de la première place du classement, qu'il occupe depuis le début de la saison. Dans les autres rencontres de ce groupe, la JSE Skikda a rejoint l'ICO sur la seconde marche du podium (19 pts) grâce à son large succès décroché face à l'O El Oued (30-22). Pour sa part, l'OM Annaba, surprenant 4e (12 pts), continue de faire des envieux.

Le nouveau promu est allé gagner face au MC Saïda (24-26), alors que le match des mal-classés joué entre le MB Tadjenanet et le CRB Mila est revenu à l'équipe locale (21-16). Rien à signaler en revanche dans le groupe A. La hiérarchie a été respectée sur l'ensemble des salles avec notamment, la victoire du trio de tête composé de l'ES Ain Touta, du GS Pétroliers et du CRB Baraki. Rien à signaler en revanche dans le groupe A.

La hiérarchie a été respectée sur quasiment l'ensemble des salles avec notamment la victoire du trio de tête composé de l'ES Aïn Touta, du GS Pétroliers et du CRB Baraki. Une nouvelle fois, la surprise du jour a été réalisée par la JS Saoura. La JSS, seule équipe à avoir battu l'ESAT cette année, s'est offerte le HBC El Biar.

Les Sudistes se sont imposés en déplacement sur le score de 26 à 24 et remontent à la 5e position, a égalité de points avec le CR El Harrouch (10 pts).