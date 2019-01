E-PRIX DE MARRAKECH Max Verstappen "puni" en FE

Le pilote néerlandais Max Versappen avait été condamné, en novembre dernier, à deux jours de travaux d'intérêt général pour avoir, à l'arrivée du Grand Prix du Brésil, bousculé Esteban Ocon. A l'époque, la FIA n'avait donné aucun détail sur les modalités de cette peine. La première de ces deux journées a été validée hier en Formule Electrique lors de l'E-Prix de Marrakech. Max Versappen a passé la journée à observer les commissaires, à suivre au plus près leur travail lors d'un événement international majeur. Pour la FIA, il s'agit d'un «geste d'éducation et d'information» afin de sensibiliser le jeune et fougueux pilote Red Bull. La manière dont sera appliquée la seconde journée de TIG de Verstappen n'a pas été communiquée.