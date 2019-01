FC METZ 5e but de la saison pour Boulaya

Le FC Metz redémarre de la plus belle des manières le championnat de Ligue 2 française. En déplacement à Orléans, Les Grenats sont parvenus à revenir avec les trois points de la victoire, par la plus petite des marges, grâce à une réalisation de Farid Boulaya, consolidant, ainsi, sa première place au classement général. A la 34', Delaine apporte le surnombre sur le côté gauche, avant de centrer en retrait pour Boulaya, qui ne se fait pas prier pour signer le seul but de la partie. Il s'agit de la 14e victoire de Metz en championnat et le 5e but pour l'international algérien. Les Messins n'ont pas perdu, toutes compétitions confondues, depuis le 5 novembre.