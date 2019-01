FC SÉVILLE El-Haddadi arrive

Le FC Barcelone a conclu ce vendredi un accord de principe avec le FC Séville pour le transfert de Munir El-Haddadi. L'attaquant espagnol doit encore passer la visite médicale et signer son contrat avec le club andalou, qui n'a pas précisé la durée ni la somme du deal. Son contrat se terminait en juin prochain. En manque de temps de jeu avec le Barça (onze matchs cette saison, un but), le joueur de 23 ans s'apprête à quitter définitivement la formation catalane, après des prêts au FC Valence et au Deportivo Alavés.