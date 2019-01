INTER MILAN Dybala pour remplacerIcardi?

Alors qu'il n'est pas sûr de prolonger son bail avec l'Inter, Mauro Icardi pourrait s'en aller au Real Madrid.

Et selon Tuttosport, la piste pour remplacer le capitaine du club mènerait à un de ses compatriotes, qui évolue à la Juventus: Paulo Dybala. Le directeur sportif Nerazzurri, Giuseppe Marotta, ancien de la Juventus, aurait dans l'idée de recruter la Joya, courtisé également par Manchester City ou le Bayern Munich. Reste surtout à savoir si la Juventus serait disposée à le lâcher, et de surcroît à un concurrent direct et ennemi intime.