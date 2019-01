LIGUE 1 MCA - CRB ce jeudi

Le derby algérois MC Alger - CR Belouizdad, comptant pour la 18e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, se jouera jeudi 17 janvier au stade olympique du 5-juillet (17h45), selon la programme dévoilé jeudi soir sur le site officiel de la Ligue de football professionnel (LFP). Ce derby algérois se jouera en ouverture de la 18e journée, qui se poursuivra les vendredi 18 et samedi 19 janvier. Le match NA Husseïn-Dey - DRB Tadjenanet et JS Saoura - CS Constantine se disputeront respectivement le mardi 29 janvier (15h00) et vendredi 1e mars (17h45). Le NAHD jouera samedi 19 janvier les 16es de finale (bis) retour de la coupe de la Confédération africaine (CAF) face aux Libyens du Ahly Benghazi, alors que la JSS et le CSC seront au rendez-vous avec la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des champions prévue le week-end du 18 et 19 janvier.