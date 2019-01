LIGUE 2 L'ASO reprend les commandes

L'ASO Chlef a repris la première place du classement du Championnat de Ligue 2 Mobilis de football, en s'imposant vendredi devant l'USM Annaba sur le score de 1-0 pour le compte de la 17e journée, également marquée par la défaite de l'ex-leader le MC El Eulma face à la JSM Skikda (2-1). Une semaine après avoir perdu le fauteuil de leader, l'ASO Chlef difficile vainqueur à domicile grâce au penalty de Benhamla à la 80e minute, reprend la tête du classement avec 33 points, profitant au passage de la défaite en déplacement du MC El Eulma devant la JSM Skikda (2-1). A la faveur de ce succès, le second de rang, la JSM Skikda (22 points), s'éloigne de la zone de relégation, alors que le MC El Eulma (31 pts) est relégué à la 2e place à deux longueurs du leader. L'autre bonne opération de cette journée est à mettre au profit du NC Magra, qui rejoint le MC El Eulma à la 2e place du classement, après sa victoire dans le derby de M'sila face au Amel Boussaâda (3-0), grâce aux réalisations de Boulanceur (7') et Nezouani (46', 52'). Dans le milieu du tableau l'US Biskra enfonce un peu plus le RC Kouba, en s'imposant dans les dernières minutes du match grâce au but de Ben Achour (86'). A la faveur de cette précieuse victoire, l'US Biskra se relance dans la course à l'accession et rejoint provisoirement la WA Tlemcen à la 4e place avec 28 points.