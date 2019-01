MANCHESTER UNITED Molde prévient pour Solskjaer

Nommé comme entraîneur intérimaire jusqu'à la fin de la saison suite au limogeage de José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer a signé des débuts de rêve à Manchester United avec

5 victoires en autant de matchs. Fort de ces résultats, le Norvégien se verrait bien rester plus longtemps que prévu. Mais même au cas où les dirigeants mancuniens décidaient d'installer le technicien à titre définitif, il faudra aussi composer avec son club de Molde, qui l'a seulement cédé temporairement et qui ne compte pas le lâcher. «Le deal court jusqu'au 12 mai. Il est notre plan A, notre plan B. Nous n'avons pas de plan C. Nous n'avons discuté que de cet intérim de janvier à mai avec Manchester United. Et rien d'autre. Je me tiens à ce plan. Je pense qu'Ole sera de retour en mai», a lancé un dirigeant du club scandinave, Oystein Neerland, dans les colonnes du Daily Mail. Si les Red Devils souhaitent vraiment conserver Solskjaer, ils ne devraient toutefois pas avoir de mal à trouver un accord financier avec leurs homologues norvégiens. Récemment, la somme de 8 millions d'euros avait tout de même été évoquée.