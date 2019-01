PSG Chelsea dans la course pour Rabiot

Et si le remplaçant de Cesc Fabregas, transféré de Chelsea à Monaco vendredi, se trouvait en Ligue 1? D'après les informations de L'Équipe, les Blues s'intéressent effectivement au milieu de terrain du PSG, Adrien Rabiot, et projettent de racheter ses 6 derniers mois de contrat pour compenser le départ de l'Espagnol. Les dirigeants londoniens étudiaient justement le montant de l'offre qu'ils comptent proposer à leurs homologues parisiens. Ces derniers ne devraient pas être trop compliqués à convaincre, mais quid de la mère et agent du joueur, Véronique Rabiot? Avec ses primes à la signature XXL, Chelsea peut réussir à la charmer, d'autant plus que «Le Duc» n'a jamais caché son attirance pour la Premier League. Reste à savoir si Rabiot sera capable de tourner le dos au FC Barcelone, qui préférerait l'accueillir libre l'été prochain.