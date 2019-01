RECRUTEMENT AU MC ORAN Levée "imminente" de l'interdiction

La direction du MC Oran présentera, aujourd'hui, à la Chambre de résolution des litiges (CRL) les documents «prouvant» avoir apuré ses dettes envers d'anciens joueurs et entraîneurs pour bénéficier de la levée d'interdiction de recrutement.

Avant trois jours de la clôture du mercato hivernal, le MCO n'est toujours pas parvenu à qualifier ses quatre nouvelles recrues, mettant dans l'embarras l'entraîneur, Omar Belatoui, qui ne cesse de revendiquer du renfort après le départ de pas moins de six joueurs. Le club-phare de la capitale de l'Ouest est parmi les rares formations de l'élite n'ayant pas encore réussi à qualifier ses nouvelles recrues. La CRL, lui, exige de s'acquitter d'un montant de l'ordre de 44 millions de dinars, représentant les dettes d'anciens joueurs et entraîneurs ayant activé au MCO et qui ont saisi cette instance pour être rétablis dans leurs droits. Jusque-là, la direction mouloudéenne a réussi à recruter quatre joueurs, à savoir Mohamedi (ex-USM Blida), l'Ivoirien Assie-Koua (prêté par l'USM Alger), ainsi que Benamara et Aouedj, qui font leur retour au club en provenance de l'USM Harrach et la JS Saoura respectivement. En revanche, l'équipe a perdu les services de Bouazza, Bouchar, Yettou, Hamar, Bellal et du Malien Dossé. Par ailleurs, et concernant le dossier qui tient tout le monde en haleine à El-Bahia, à savoir, le contrat de partenariat devant lier la formation oranaise à Hyproc Shipping Company, les choses devraient s'éclaircir au cours de cette semaine, a-t-on appris de Youcef Djebbari, ex-président du MCO et actionnaire majoritaire de la Société sportive par actions (SSPA) de cette formation. Une réunion du Conseil d'administration d'Hyproc (filiale de Sonatrach) est prévue pour demain avant que le premier responsable de cette entreprise, basée à Arzew et spécialisée dans le transport maritime des hydrocarbures, ne rencontre les membres du conseil d'administration de la SSPA/MCO, en fin de semaine pour «tirer au clair la nature de la future relation entre les deux parties», a précisé Djebbari.