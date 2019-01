USM BEL ABBÈS Retour à la case départ

L'USM Bel Abbès est vite retombée dans ses travers en s'inclinant sur le terrain de l'O Médéa (2-0), un concurrent direct dans la course au maintien, vendredi, dans le cadre de la 17e journée de la Ligue 1. Cette défaite, intervenant après une semaine d'une précieuse victoire à domicile des gars de la Mekerra contre l'ES Sétif, freine rapidement le club dans son élan et complique davantage sa mission pour se maintenir dans la cour des grands. Et encore une fois, l'entraîneur Djilali Zouba, qui continue d'assurer l'intérim après le départ de Youcef Bouzidi, s'est retrouvé dans l'obligation de miser sur plusieurs joueurs manquant d'expérience en raison des défections en cascade enregistrées au sein de son effectif. L'ancien joueur de l'USMBA a avoué qu'il ne pouvait pas aspirer pour l'occasion à un bon résultat «avec un effectif limité». «Les conditions climatiques très difficiles régnant à Médéa ont compliqué davantage notre mission, conjuguées à des erreurs impardonnables de mes joueurs, elles nous ont coûté très cher», a encore expliqué le coach des Vert et Rouge. Malgré cet énième revers, à l'USMBA l'on continue de garder l'espoir d'éviter la relégation, surtout que les autres concurrents engagés dans la course au maintien à l'image du DRB Tadjenanet et le MO Béjaïa, sont revenus eux aussi bredouilles de leurs déplacements à Alger et Tizi Ouzou respectivement, a souligné le technicien. Cependant, la priorité du staff technique de l'USMBA demeure la récupération des joueurs blessés, à l'image de Tabti, Ait Fergane, Seguer et Hocini, alors que le retour de Belahouel a été salué par Zouba, même si le joueur, qui a boudé son équipe depuis plus d'un mois, devra redoubler les efforts pour récupérer la plénitude de ses moyens.