MANCHESTER UNITED, ARSENAL ET L'INTER MILAN Brahimi ne manque pas de convoitises

Brahimi veut se maintenir sur la même dynamique jusqu'à la prochaine édition de la CAN, qu'organisera l'Egypte.

Désormais libre de discuter avec un nouveau club, Yacine Brahimi voit les offres pleuvoir de la part de plusieurs clubs, qui insistent pour le recruter le plus tôt possible.

Les prétendants se bousculent, ainsi, au portillon pour l'international algérien du FC Porto, lequel ne veut faire aucune déclaration liée à son avenir, lui dont le point de discorde avec ses dirigeants, porte sur son salaire, puisque son président, Pinto Da Costa, ne veut pas entendre parler d'une revalorisation salariale.

Ainsi, après Everton et Frankfurt, deux cadors anglais, et pas des moindres, veulent s'attacher les services de Brahimi l'été prochain. A en croire la presse portugaise, Brahimi est courtisé par Manchester United et Arsenal, qui auraient déjà entamé des discussions avec les représentants du joueur, sachant que ce dernier les étudierait pour, peut-être, donner son accord et signer un précontrat.

Mais ce n'est pas tout, puisque même en Italie, le joueur algérien de 28 ans est convoité. The Mirror affirme que l'Inter Milan, s'est aussi mis dans la course, pour engager Brahimi. Dire que le joueur en question ne pense pas à son avenir, serait un mensonge. Seulement, il ne veut pas que cela se répercute négativement sur son rendement, lui qui veut se maintenir sur la même dynamique jusqu'à la prochaine édition de la CAN, qu'organisera l'Egypte. Cela devrait lui permettre, surtout, de répondre à ses détracteurs en sélection, puisqu'on affirme souvent qu'en termes de rendement, il n'a pas beaucoup apporté à la sélection algérienne, durant l'année 2018, avec des prestations en dents de scie. Il veut, surtout, prouver que cette méforme n'est que temporaire.