LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE: VICTORIEUX EN DÉPLACEMENT FACE AU CLUB AFRICAIN Le CS Constantine réécrit l'histoire

Par Saïd MEKKI -

«C'est une victoire très importante qui permettra à l'équipe de continuer sereinement son parcours dans cette compétition africaine», a déclaré Denis Lavagne à la fin de la partie.

Une première historique du club algérien, le CS Constantine, en phase des poules de la prestigieuse Ligue des champions d'Afrique. Les Sanafir ont débuté en force et admiration en s'imposant, vendredi soir, chez les Tunisiens du Club africain (1-0). Ce match disputé au stade olympique de Sousse, comptant pour la première journée du groupe «C», a vu les Constantinois croire jusqu'au bout, en parvenant à inscrire le but de la victoire dans le temps additionnel, par l'intermédiaire de Belkheir. Devant une équipe tunisienne bien rodée dans les compétitions africaines, personne ne donnait cher de la peau de la formation de Cirta, mis à part les joueurs et le staff technique, qui ont visionné des matchs de leur adversaire, lequel traverse d'ailleurs une «crise» de résultats.



Un adversaire démoralisé et sous pression

D'ailleurs, les joueurs du Club africain étaient bien démoralisés après leur défaite amère dimanche dernier dans leur derby de la capitale face à l'ES Tunis. Et comme juste avant le début de ce premier match de la LDC, le bus de l'équipe a été caillassé par des supporters du club, les joueurs étaient donc bien sous forte pression. Mais ce n'est point une manière de «minimiser» la grande victoire des Sanafirs, c'est juste des informations pour comprendre l'environnement dans lequel le match s'est déroulé. Car, sur le terrain, les joueurs du coach Elili se sont bien battus dès le début pour ouvrir la marque et ainsi se libérer psychologiquement. Seulement en face, il y a eu des joueurs du CSC bien concentrés, bien soudés et surtout bien complémentaires, formant une véritable équipe. Ce collectif s'est bien défendu durant ce premier half où il ne fallait surtout pas encaisser le moin-dre but. Et ce qui a été surprenant dans ce genre de match qui se joue généralement sur des détails, les joueurs du coach français du CSC, Lavagne, n'ont pas opté pour un jeu ultradéfensif, mais plutôt pour un jeu très ouvert basé sur l'offensive, ce qui est bien rare dans des matchs de cette envergure. Surtout s'agissant d'un premier match des poules qui oriente tout un chacun dans l'équipe sur sa future évolution.



Les Sanafir en force

D'ailleurs, il est utile de noter au passage la forte présence des supporters du CSC qui ont tenu à effectuer ce déplacement en terre tunisienne pour soutenir leur équipe. Nul ne s'attendait à ce qu'ils se présentent avec de très grand nombre. Chamakhi et ses coéquipiers ont multiplié les rushs et ont failli ouvrir la marque à plusieurs reprises (8', 31' et 37') notamment. Entre-temps, Djaâbout a été privé d'un penalty suite à une main d'un défenseur du Club africain mais l'arbitre ne bronche pas (18'). La mi-temps est sifflée sur ce score de parité (0-0). De retour des vestiaires, les joueurs locaux reprennent le jeu à leur compte et Douadi a même été privé d'un but inscrit la 58e minute du jeu. L'arbitre l'annule pour position de hors-jeu. Ce qui réconforte les Constantinois, qui ne rechignent pas sur les efforts pour trouver la faille dans la défense du Club africain. Mais, à la 85', Chamakhi réussit à provoquer un penalty que l'arbitre gabonais n'a pas omis de signaler. Le même attaquant Chemakhi le botte, mais sa balle sort hors du cadre du gardien de but Rahmani.



La délivrance

Quelques changements sont alors opérés par le coach Lavagne et c'est justement Belkheir qui venait juste de remplacer son coéquipier Belkacemi, qui délivre son équipe en ouvrant la marque. Belkheir efface un défenseur tunisien, avant d'adresser un tir tendu qui trompe la vigilance du gardien de but Cherfi et signer le but de la victoire. «Le club s'est déplacé à Sousse pour arracher les trois points de la victoire. Nous avons orienté notre jeu vers l'attaque, ce qui a permis à l'équipe de se procurer beaucoup d'occasions. Le groupe a fait preuve de courage et de solidité. C'est une victoire très importante qui permettra à l'équipe de continuer sereinement son parcours dans cette compétition africaine», a déclaré Denis Lavagne à la fin de la partie. Il ne reste donc plus aux gars du CS Constantine de confirmer ce retentissant succès samedi prochain à domicile, face au TP Mazembe, sur la pelouse du stade Chahid-Hamlaoui (20h). Et justement, le deuxième match de cette poule «C» entre le TP Mazembe (RD Congo) et Al-Ismaïly (Egypte) se déroulait, hier, au moment où on mettait sous presse, à Lubumbashi.