PRÉPARATIFS DES JEUX MÉDITERRANÉENS 2021 De nouveaux travaux lancés

Le chef de l'exécutif de la wilaya d'Oran veille au grain

Les travaux portent sur le terrassement et le traitement, sur 7 km, en 3x2 voies, du 4e boulevard périphérique, l'éclairage public, la reprise de la chaussée dégradée, ainsi que la réalisation d'une glissière.

Le wali d'Oran, Mouloud Cherifi, a donné le coup d'envoi des travaux d'aménagement du 4e boulevard périphérique, voie principale menant au complexe olympique de Belgaïd.

Les travaux consistent en l'aménagement de plusieurs lots de cette voie d'évitement importante menant au complexe sportif et au futur village olympique de Belgaïd.

La directrice locale des travaux publics, Mokdad Djamila a indiqué qu'une enveloppe d'un milliard de dinars a été allouée pour prendre en charge ces travaux devant être achevés avant la fin de l'année. Le wali a insisté sur la qualité des travaux de ce parcours principal menant à ces deux sites sportifs, en cours de réalisation, en prévision des Jeux méditerranéens qu'abritera la ville d'Oran en 2021.

Il a exhorté l'entreprise réalisatrice à respecter les délais de réalisation. Dans la daïra d'Es Sénia, Mouloud Cherifi s'est enquis de l'avancement des travaux d'aménagement de la RN4, voie principale menant à l'aéroport international Ahmed Ben Bella. Elle sera dotée d'une voie cyclable, sur une longueur de 4 km.

Un espace de détente, un restaurant, deux stades de proximité, un parking et des espaces de loisirs, dont une grande roue de 55 mètres de diamètre, seront également réalisés aux abords de cette voie principale. Les travaux d'installation de cette grande roue et d'autres jeux attractifs seront achevés en juin prochain, a-t-on indiqué. Le montant de cette dernière opération, devant générer 50 emplois directs, est estimé à 980 millions de dinars.