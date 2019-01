REAL MADRID Le roi questionne Navas

Seulement 5e de Liga, le Real Madrid traverse une saison difficile, au point d'en inquiéter Juan Carlos Ier, roi émérite d'Espagne et supporter merengue. L'ancien souverain a profité de la présence du gardien de la Casa Blanca, Keylor Navas, à l'occasion d'une cérémonie, pour tenter de cerner le coeur du problème. «Qu'est-ce qui nous arrive Keylor? Quelle saison vivons-nous!», s'est d'abord ému le monarque de 81 ans d'après un échange retranscrit par le journal AS. «C'est vrai que nous sommes dans une mauvaise passe, mais cette crise va passer», a tenté de rassurer le Costaricain, mais cela n'a pas suffi à apaiser Juan Carlos Ier. «Dieu merci, nous avons gagné mercredi contre Leganés en 8e de finale aller de la coupe du Roi, 3-0. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'équipe? On fait souvent de bons matchs, on réussit à atteindre la surface de réparation, mais ensuite on ne marque pas», a insisté le souverain avant d'encourager le portier. Même en haut lieu, la saison du Real fait décidément du bruit.