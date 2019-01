BRENTFORD Benrahma retrouve le chemin des filets

Pour la réception de Stoke city, samedi, Brentford a réussi à s'imposer (3-1), dans une rencontre où le joueur algérien, Saïd Benrahma, a été décisif. L'ancien joueur de l'OGC Nice était tout d'abord à l'origine du premier but lorsqu'il a tiré un corner qui s'est terminé par un but du défenseur contre son camp, avant de profiter, quelques minutes plus tard, d'un joli travail collectif de son équipe pour ajuster une belle frappe croisée aux abords de la surface de réparation qui se termine dans les filets de Stoke city. L'ailier algérien s'est contenté d'un seul but durant cette rencontre malgré plusieurs tentatives sur les buts adverses. Il s'agit du troisième but de la saison pour Benrahma avec Brentford.