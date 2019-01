CHAMPIONNAT NATIONAL Le CASA Mohammedia sacré à Béjaïa

L'équipe du Casa Mohammedia a dominé la 2e journée du Championnat national de Badminton par équipes, dans la catégorie «excellence», disputée, vendredi et samedi, à la salle OPOW de Béjaïa. Ses athlètes ont gagné tous leurs matchs lors des éliminatoires avant de s'imposer en finale par le score sans appel de 4-1 face au Nadi Riadi de Ouled Moussa. En demi- finale, ils ont damé le pion à leurs homologues du CAM Béjaïa (4-1), alors que Ouled Moussa s'est qualifié en dominant Madala Béjaïa (4-1). En match comptant pour la division «Une», c'est la JS Blida qui s'est distinguée devant le NRW Alger et l'AS Souk-el-Ténine (Bejaia). 8 équipes sur 11 formations annoncées ont pris part à cette deuxième journée du championnat national de Badminton. L'AS Protection civile Alger, le NRC El Milia (Jijel) et le C.A.Blida, n'ayant pu faire le déplacement à Béjaïa, en raison des intempéries.