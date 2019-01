IL A TROUVÉ UN ACCORD AVEC LA FAHB Alain Porte, nouveau sélectionneur national

Le président de la Fédération algérienne de handball, Habib Labane, a annoncé samedi que l'entraîneur français Alain Porte serait le prochain sélectionneur de l'Equipe nationale algérienne, seniors messieurs. «Nous sommes proches d'un accord avec Alain Porte. Nous sommes en négociations sur les modalités de son contrat», a déclaré Labane à la Radio nationale. L'ancien sélectionneur de la Tunisie (2009-2013) et de l'équipe de France féminine (2013-2016) occupait la saison dernière le poste d'entraîneur du club de Grand Besançon, Doubs (France). La mission d'Alain Porte à la tête de la sélection algérienne de handball, séniors messieurs, s'annonce délicate, d'autant plus que le «Sept» algérien sort de sa pire participation à la CAN au Gabon en 2018, avec une peu reluisante 6e place dans le tournoi, ratant pour la 2e fois consécutive une participation au Mondial. Le technicien français devrait succéder à Sofiane Haïouani, installé officiellement début octobre 2018 dans ses nouvelles fonctions de directeur des Equipes nationales (DEN). Avec Haïouani, l'Equipe nationale algérienne avait également pris la 7e place du tournoi de handball des Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne), en juin dernier.