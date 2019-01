MC OORAN Abdellah El Mouden clôt le mercato

Le milieu offensif Abdellah El Mouden (24 ans) s'est engagé avec le MC Oran après six mois seulement au CA Bordj Bou Arréridj. Ce joueur issu de l'académie du Paradou AC, dont il était la première pépite a être remarquée, rejoint déjà son huitième club dans sa carrière en signant dans sa ville natale. Après avoir rejoint le Paris FC à l'âge de 18 ans, il est revenu au Paradou AC avant d'être prêté successivement en Ligue 1 au RC Arbaa, au DRB Tadjenanet puis au MC Alger. Il a été transféré par le Paradou AC cet été à la JS Kabylie, avant de résilier son contrat quelques jours plus tard pour aller rejoindre le CA Bordj bou Arréridj. Il a disputé 12 matchs pour un but marqué durant la phase aller du championnat.