MILAN AC Gattuso ne bloquera pas Higuain

Gennaro Gattuso a donné des précisions sur la situation de Gonzalo Higuain (31 ans), lequel est annoncé avec insistance à Chelsea. «J'ai bien parlé avec lui, mais c'est dur de donner un conseil, car la carrière d'un joueur ne dure que 13-14 ans. C'est dans sa tête, pas la mienne, a expliqué le coach milanais face aux médias. La chose la plus importante, c'est de se parler comme des hommes, se regarder dans les yeux et se dire la vérité. Je n'ai pas bien compris pourquoi Higuain est malheureux, car je le vois content et impliqué dans le vestiaire. On verra ce qui va se passer. Si ça ne tenait qu'à moi, je l'inviterais chez moi, l'enfermerais dans une pièce et lui donnerais à manger toutes les deux ou trois heures. Malheureusement, je ne peux pas faire ça».