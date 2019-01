OPEN D'AUSTRALIE DE TENNIS Un lundi avec Nadal, Federer et Monfils

Federer, un favori en puissance

Nous y sommes! L'Open d'Australie démarre aujourd'hui pour le plus grand bonheur des fans de tennis et lance pleinement la saison 2019.

Pour cette première journée, Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray et deux Tricolores, Gaël Monfils et Adrian Mannarino. Tenant du titre, le Maestro Roger Federer est bien entendu très attendu à Melbourne.

Avec comme mission de remporter son 21e titre du Grand Chelem, le Suisse démarrera contre l'Ouzbekh Denis Istomin. Difficile d'imaginer le quatre-vingt-dix-neuvième mondial gêner Federer. Un bon moyen pour Roger de prendre ses repères sur la Rod Laver Arena et de lancer son tournoi. Autre star attendue aujourd'hui, le numéro deux mondial, Rafael Nadal. Le Majorquin disputera son premier match officiel après avoir été gêné par une blessure à la cuisse. Inutile de dire que Rafa sera très observé dans tous ses déplacements contre son adversaire, James Duckworth.

Un duel contre un Australien qui va bien sûr attirer le public de Melbourne et faire vibrer une première fois le public de cet Open d'Australie 2019. Si Nadal ne devrait pas chuter contre son adversaire, attention tout de même à l'euphorie de Duckworth qui devra livrer le match de sa vie devant son public pour créer l'exploit. De quoi donner un peu de piment à cette rencontre. Côté français, après ne pas avoir été gâté au tirage, il faut désormais passer à l'action. Gaël Monfils et Adrian Mannarino lanceront cette édition 2019 chez les Bleus. Pour la Monf, c'est un match piègeux contre le Bosnien Damir Dzumhur trente deuxiéme mondial. Le Tricolore va découvrir un adversaire qu'il ne connaît pas et qui est capable d'élever son niveau de jeu quand il le faut. Mais, Monfils se sent prêt comme il l'a déclaré et voudra lancer sa saison 2019 par une belle victoire d'autant que l'objectif semble être d'aller au troisième tour et de retrouver logiquement Roger Federer.

Pour Adrian Mannarino, les choses sont différentes. Auteur d'un début de saison calamiteux avec 2 défaites et aucun set remporté, le Tricolore s'attaque au 6e mondial, Kevin Anderson. Inutile de dire que la mission sera très compliquée, d'autant que le 41e mondial n'a battu qu'une seule fois Anderson en

5 confrontations et c'était en 2012... Dans les autres rencontres, notons la présence sur le court d'Andy Murray. En larmes cette semaine en évoquant sa blessure persistante et la suite de sa carrière, l'Ecossais lancera son Open d'Australie contre un client: Roberto Bautista-Agut. Titré à Doha grâce à des victoires face à Novak Djokovic et Stan Wawrinka, l'Espagnol est en grande forme et devrait proposer une féroce adversité à l'ancien numéro un mondial. Grigor Dimitrov veut retrouver les sommets en 2019 et démarrera contre Janko Tipsarevic qui n'a plus de classement. Un duel très intéressant, d'autant plus que le Serbe a toujours bien réussi contre le Bulgare. Attendu en 2019, Karen Khachanov devra ce méfier de l'Allemand Peter Gojowczyk, jamais évident à maîtriser. Enfin, deux rencontres sont très alléchantes sur le papier. Marin Cilic sera opposée à l'Australien Bernard Tomic, toujours capable de sortir le grand jeu chez lui et Kyle Edmund défiera au revenant Tomas Berdych, qui semble avoir laissé derrière lui tous ses problèmes physiques.