MANCHESTER UNITED Et si c'était Gareth Southgate?

Si les premières semaines d'Ole Gunnar Solskjaer sont couronnées de réussite, les dirigeants mancuniens envisagent toujours de recruter un nouveau coach l'été prochain. D'après The Telegraph, Gareth Southgate figure sur leur short-list en cas d'échec de la piste Mauricio Pochettino.

Tout va mieux à Manchester United. Depuis l'arrivée en décembre d'Ole Gunnar Solskjaer en remplacement de José Mourinho, les Red Devils ont remporté les cinq matchs qu'ils ont eu à disputer, toutes compétitions confondues, et affichent une confiance retrouvée à la veille de défier Tottenham à l'occasion de la 22e journée de Premier League. Ce joli redressement n'empêche pas les dirigeants mancuniens de penser à l'avenir et d'envisager le recrutement d'un nouveau coach l'été prochain. D'après The Telegraph, leur priorité se nommerait toujours Mauricio Pochettino. Mais s'il est le premier choix d'Ed Woodward, le vice-président du club, l'Argentin a toujours clamé son amour pour Tottenham et Manchester United aurait conscience que la possibilité de le voir recaler le projet mancunien pour rester chez les Spurs est tout à fait possible. D'autres pistes sont donc étudiées en parallèle. L'une d'entre elles mènerait à Zinedine Zidane, qui présente l'avantage d'être libre et qui s'est forgé une solide réputation en remportant la Ligue des champions à trois reprises au Real. Mais tout le monde ne serait pas convaincu par le Français du côté des Red Devils. Selon The Telegraph, un autre nom a récemment été ajouté à la short-list de l'état-major mancunien: Gareth Southgate. Sélectionneur de l'Angleterre, qu'il a guidée en demi-finale de la Coupe du monde en Russie, l'ancien défenseur d'Aston Villa pourrait prochainement faire l'objet d'une approche concrète de la part de United qui, là encore, a conscience que ce dossier n'est pas simple à mener. Southgate est attaché à la sélection nationale et a prolongé son contrat jusqu'en 2022, en octobre dernier. Avant de prendre en main les Three Lions et avant son expérience à la tête des espoirs anglais, Southgate n'avait jusqu'à présent eu qu'une seule expérience comme entraîneur de club: à Middlesbrough, entre 2006 et 2009, qui l'avait licencié pour mauvais résultats.