STAGES DES ÉQUIPES NATIONALES À L'INTÉRIEUR DU PAYS Les recommandations de Mohamed Hattab

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a appelé à partir de Sétif, les Equipes nationales à «exploiter les installations et les infrastructures sportives dont dispose le pays pour effectuer leurs stages de préparation».

Lors d'une conférence de presse tenue à l'Ecole nationale des sports olympiques «El Baz» de Sétif, le ministre a précisé que de nombreuses wilayas «disposent d'installations et d'équipements de pointe permettant aux équipes évoluant dans différentes disciplines sportives d'effectuer leurs stages dans les meilleures conditions». Hattab a plaidé, en ce sens, en faveur de l'encadrement des fédérations par des personnes compétentes et d'une gestion ayant recours à des plans d'action bien ficelés, rappelant «le droit» de son département ministériel «à l'accompagnement positif de ces fédérations». Il a également ajouté que «le sport algérien doit se hisser au niveau mondial compte tenu des efforts déployés par l'Etat en matière de financement et de moyens humains mobilisés à cet effet», soutenant que «les participations des Equipes nationales dans les différentes compétitions doivent être porteuses de résultats». Le MJS a mis l'accent, en outre, sur la nécessité de procéder à une bonne gestion des services au niveau de toutes les installations sportives pour créer, selon lui, de la richesse et développer le sport national. Il a souligné, par ailleurs, l'importance d'investir dans la formation destinée aux formateurs et aux gestionnaires et dans le secteur du sport, appelant à l'implication du privé à travers l'investissement dans le sport qu'il considère comme un complément aux efforts déployés par l'Etat. Rappelant que 7 398 établissements de jeunesse et de sports ont été réalisés dans tout le pays depuis 1999, Hattab a estimé que cela traduit les efforts déployés par l'Etat dans le domaine du sport. Auparavant, le ministre s'était rendu dans la commune de Saleh-Bey, où il a inauguré une piscine semi-olympique, assisté à la mise en exploitation d'un terrain de jeu de proximité et inspecté, dans la commune de Aïn Oulmène, le pôle sportif Abdelhamid Kermali, ainsi qu'un projet de piscine semi-olympique et la maison de jeunes. Il s'est rendu par la suite dans la commune de Guidjel où il a procédé à l'inauguration d'une salle omnisports, alors que dans la commune d'Ain Arnat, Hattab a inspecté le pôle sportif Mokhtar-Larbi qui comprend un terrain de football, une salle omnisports et une piscine semi-olympique.