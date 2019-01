YOUCEF ATTAL Des montagnes kabyles aux pelouses européennes

Par Mohamed BENHAMLA -

La très bonne pioche des Aiglons

Aux dernières nouvelles, Attal est convoité par plusieurs écuries européennes, dont l'atletico Madrid.

Tout le monde est unanime à le dire: Youcef Attal demeure de loin le meilleur joueur de l'OGC Nice depuis l'entame de cette saison et est, surtout, la révélation de la Ligue 1 française. Ses prestations depuis qu'il a rejoint à l'intersaison l'équipe drivée par Patrick Viera en sont la parfaite illustration. Son coach affirme, chaque fois que l'occasion lui est présentée, que le latéral droit algérien fait partie des jeunes joueurs qui montent et qui pourraient partir l'été prochain. Aux dernières nouvelles, Attal est convoité par plusieurs écuries européennes, dont l'Atletico Madrid. Inconnu il y a deux ans, Attal s'est frayé un chemin qui ne fut pas facile. Que cela soit dans les jeunes catégories de la JSK avant d'atterrir au Paradou AC et tenter une première expérience européenne en Belgique, avec Courtrai. Après un parcours mi-figue, mi-raisin avec Courtrai, Attal opte pour l'OGC Nice et va très vite en tête d'affiche. Il devient un élément indispensable sur l'échiquier de Viera, mais aussi pour Belmadi en sélection nationale.

Olivier Rousset, qui était derrière la découverte de Attal et sa signature au PAC avait dit: «C'est une histoire un peu marrante, il jouait à la JS Kabylie, on les avait joués en match amical en début de saison. À la fin de la rencontre, son père vient me voir sur le parking en me disant coach as-tu trouvé le numéro 7? C'est mon fils je veux que vous le preniez! Il était dans un bon club déjà, mais son père a insisté pour qu'on le recrute. Ils sont revenus la semaine d'après pour un autre amical, j'en ai parlé au président Zetchi à l'époque (aujourd'hui président de la FAF) et le lendemain, il a signé pour nous». Et d'ajouter: «Youcef était techniquement pas mal, mais il avait du retard tout de même par rapport aux plus anciens de l'Académie. Il avait une telle volonté de progresser qu'il a vite rattrapée ce déficit. Il voulait se mettre au niveau des autres et les a même dépassés en quelques mois. Il a une grosse faculté d'adaptation, le seul petit doute que j'avais sur lui, c'est à propos de sa nature. Comme il est très simple, très abordable, j'avais peur qu'il se fasse manger dans ce milieu-là qui n'est pas facile. Je savais qu'il pouvait aller très haut avec ce qu'il nous avait montré à l'Académie.» Avant-hier soir, et après presque deux mois sans succès en Ligue 1, l'équipe de Attal a renoué avec les victoires, en parvenant à s'imposer face à Bordeaux par la plus petite des marges. Un match que Attal a disputé dans son intégralité, avec un rôle purement défensif que lui a imposé son entraîneur, afin de bloquer Kalo. Chose qu'il a réussie parfaitement confirmant, une fois de plus, sa très bonne forme du moment.