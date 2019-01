AFRIQUE DU SUD Phil Masinga est décédé

L'ancien attaquant international sud-africain Phil Masinga, qui avait notamment disputé la Coupe du monde 1998 en France, est décédé à 49 ans d'un cancer, a annoncé la Fédération sud-africaine de football. Masinga (58 sélections, 18 buts) a fait partie de la génération dorée des Bafana Bafana victorieuse de la coupe d'Afrique des nations en 1996 et qualifiée pour les Coupes du monde 1998 et 2002. Il avait inscrit le but de la victoire face au Congo-Brazzaville à Soweto (1-0), qui avait envoyé son équipe au Mondial-1998. En club, Masinga a évolué dans les équipes

sud-africaines de Jomo Cosmos et Mamelodi Sundowns avant de poursuivre sa carrière en Europe, en Angleterre à Leeds, puis en Suisse à Saint-Gall et en Italie (Bari et Salernitana). Il avait fini sa carrière à Al-Wahda (Abou Dhabi) en 2002.