COUPE D'ALGÉRIE - 8ES ET QUARTS DE FINALE:NAHD - MCA ET PAC - USMH Des affiches à couper le souffle

Le tirage au sort des 8es de finale de la coupe d'Algérie, qui s'est déroulé, dimanche dernier, à l'ESHRA de Aïn Benian, a donné lieu à deux grands derbys algérois, entre NA Hussein Dey - MC Alger et Paradou AC - USM El Harrach.

Toujours en lice en coupe de la CAF, le Nasria tentera d'oublier sa défaite devant le MCA en 2016, tandis que le «Doyen» essayera de parvenir au dernier quarré de Dame coupe.

Le tirage au sort a donné lieu également à un autre derby algérois entre le Paradou AC (club hôte) et l'USM Harrach. Par ailleurs, le vainqueur du match des 16es de finale qui se jouera aujourd'hui entre l'A Bousaâda et l'ES Sétif accueillera en 8es de finale l'USM Alger.

Plusieurs rencontres entre des équipes évoluant en Ligue 1 et Ligue 2 sont également au programme de ce tour, avec notamment une rencontre USM Annaba - CABB Arréridj. Le MC Oran recevra de son côté le NC Magra. Pour les autres rencontres, le CR Belouizdad recevra SA Mohammadia évoluant en DNA, tandis que la JSM Béjaïa accueillera CRM Bouguirat. Le CS Constantine affrontera la modeste équipe de Rouissat.

Le tirage au sort des quarts de finale, qui se jouera en aller-retour contrairement aux éditions précédentes, mettra aux prises l'équipe qualifiée du match CRB - SAM à celle du match NAHD - MCA, ce qui donnera lieu à un autre derby algérois, en cas de la qualification du CRB. Le gagnant du match USMAn - CABBA jouera contre le club qualifié de la rencontre entre l'ESS ou l'ABS et l'USMA. En cas de qualification, le CSC rencontrera le qualifié du match MCO - NCM, alors qu'une fois qualifiée contre la CRMB, la JSMB aura à affronter soit le PAC ou l'USMH.

Les matchs des 8es de finale de la compétition se joueront les 21 et 22 janvier, alors que ceux des quarts de finale les 19 et 20 février (aller) et les 26 et 27 du même mois (retour).