FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE SPORTS MÉCANIQUES L'AGEx fixée au 25 janvier

La Fédération algérienne de sports mécaniques (FASM) tiendra son Assemblée générale extraordinaire (AGEx) le 25 janvier à Bordj El-Bahri (Alger). Au cours de cette AGEx, il sera procédé à l'installation des commissions de candidatures et de recours en vue de l'assemblée élective, précise la même source. Le rendez-vous sera précédé de l'examen des bilans moral et financier de l'exercice 2018 pour adoption. Deux candidats se seraient positionnés pour présider la FASM. Il s'agit de Karim Benhamiche, patron de la Ligue d'Alger et du président actuel par intérim, Amir Ben Amar. La FASM est toujours sans président depuis le 14 septembre dernier, date du décès de Chihab Baloul survenu à Timimoun (Adrar).