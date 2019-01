HANDBALL Les joueurs du MCO en grève

Tayeb Mahiaoui, président du CSA du MCO

L'équipe de handball du MC Oran sombre à nouveau dans la crise en raison des absences à répétition des joueurs qui déplorent la non-régularisation de leur situation financière, a-t-on appris de l'entourage de cette formation évoluant en Nationale 1. Les dernières séances d'entraînement ont été boudées par la plupart des joueurs. Pis encore, lors de la séance de jeudi dernier encore, le staff technique a travaillé avec seulement trois joueurs, indique-t-on. Cette situation rappelle les mésaventures de l'équipe la saison passée et qui lui avait valu sa place parmi l'élite. Le même scénario risque de se reproduire encore cette saison si la direction du club sportif amateur (CSA), à sa tête le président Tayeb Mahiaoui, ne venait pas à remettre de l'ordre à la maison, avertissent les proches du MCO, un team ayant écrit en lettres d'or l'histoire de la petite balle oranaise et algérienne par le passé. Selon la même source, il n'y a pas seulement le problème financier qui menace le parcours des Mouloudéens cette saison, puisque la majorité des joueurs désapprouve la méthode de travail du nouveau staff technique que dirige l'ancien sélectionneur national, Djilali Mekki. Le sujet a été d'ailleurs abordé lors d'une réunion provoquée dernièrement par le président Mahiaoui. Cette réunion avait eu lieu juste après la défaite à domicile contre le MC Oued Tlélat, le champion d'hiver, pour le compte de la 7e journée du championnat. Le boss oranais avait certes réussi à calmer les ardeurs de ses joueurs qui ont réussi deux bons résultats par la suite pour terminer la phase aller à la troisième place, mais les vieux démons se sont réveillés au cours de la trêve qu'observe actuellement le championnat. Le match des 32es de finale de la coupe d'Algérie face au CR Rouiba, prévu pour le week-end prochain, se présente ainsi sous de mauvais auspices, au moment où les responsables du club persistent et signent que la saison actuelle est celle de la restructuration et de la relance de la formation au MCO.