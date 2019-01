IBF DES POIDS SUPER-MOYENS Uzcategui perd sa ceinture devant Plant

Caleb Plant a créé la surprise en battant le champion IBF des poids super-moyens Jose Uzcategui par décision unanime des juges, dimanche, au Microsoft Theater de Los Angeles.

Plant, largement négligé avant le combat, a dominé de la tête des épaules la première partie du combat, se permettant même le luxe d'envoyer Uzcategui au tapis à deux reprises (2e et 4e round). Il a ensuite baissé de régime, permettant au Vénézuélien de mieux terminer le combat, mais c'était trop peu, trop tard. Caleb Plant conserve lui sa fiche immaculée et devient champion à son 18e combat. L'Américain, relativement inconnu avant dimanche soir, décroche la victoire la plus significative de sa carrière en battant le champion de manière claire et nette. Il s'agissait pour Uzcategui d'une première défense de sa ceinture, lui qui avait été promu champion régulier après avoir obtenu le titre intérimaire en dominant Andre Plant, a dédié sa victoire et son titre à sa fille Alia, décédée en 2015 à l'âge d'un an et demi d'une malformation cardiaque. «J'ai travaillé toute ma vie pour en arriver là, 17 années à suer sur les rings, je l'ai fait pour ma fille, je vais rentrer chez nous dans le Tennessee pour lui montrer cette ceinture», a-t-il déclaré.