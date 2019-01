MANCHESTER UNITED La révélation de Pogba

Passeur décisif pour Marcus Rashford, sur un long ballon, tout de suite après la récupération, Paul Pogba a contribué à la victoire de Manchester United contre Tottenham (0-1) dimanche en Premier League. Après la rencontre, le milieu de terrain a révélé que les Red Devils s'étaient préparés à jouer ce type d'action. «Oui c'est un bon ballon mais on a travaillé ça, a confié le Français à Sky Sports. On savait que c'était la faiblesse de Tottenham, quand ils attaquent d'un côté, ils jouent haut et nous devions attaquer le côté opposé. C'est ce que nous avons travaillé, ça a marché, on a marqué sur ce genre de situation. On avait préparé ça, on savait que ça allait être un match difficile et qu'on pouvait leur faire mal sur ces contre-attaques.» Avec la vitesse de ses attaquants, servis par Pogba, MU est vraiment une équipe redoutable en contre.