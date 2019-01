NA HUSSEIN-DEY Faouzi Yaya deuxième recrue

Deux jours après avoir résilié son contrat avec l'USM Alger, l'attaquant Faouzi Yaya a rejoint un autre club d'Alger, le NA Hussein Dey. Le milieu offensif polyvalent âgé de

29 ans, a regretté un manque de temps de jeu qui l'a poussé à quitter les Rouge et Noir. Cette saison il n'a joué que 10 matchs pour 7 titularisations seulement en championnat, en inscrivant 3 buts et offrant autant de passes décisives. Il s'agit du second renfort offensif du Nasria après la signature du Camerounais, Ntankeu.