REAL MADRID Fracture de la phalange pour Benzema

L'attaquant du Real Madrid Karim Benzema, blessé à l'auriculaire de la main droite, a été contraint de sortir à la pause dimanche sur la pelouse du Betis Séville (2-1) en championnat d'Espagne et souffre d'une fracture d'une phalange. Il s'est blessé en fin de première période en se rattrapant sur les mains pour amortir une chute. Le doigt tordu, il a grimacé de douleur avant de sortir du terrain en marchant, l'air contrarié, alors que le Real menait 1-0. Au retour des vestiaires, Cristo Gonzalez a pris la place de l'avant-centre français pour former un duo d'attaque très inexpérimenté avec le Brésilien Vinicius (18 ans). Cette blessure de Benzema est un nouveau contretemps pour Solari, qui espère récupérer au plus vite Gareth Bale (mollet) ou Marco Asensio (cuisse) pour compléter une ligne d'attaque très dégarnie.