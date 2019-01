VIOLENCE DANS LES STADES La DGSN fait son bilan

80 cas de violence ont été enregistrés dans les stades de football durant la phase aller de l'actuelle saison, a annoncé dimanche dernier, à Alger, le directeur de la sûreté publique, le contrôleur de police Aïssa Naïli.

«Nous avons enregistré 80 cas de violence rien que pour la phase aller, engendrant

316 blessés dont 215 dans les rangs de la police», a déclaré Aïssa Naïli, lors d'une conférence de presse animée au siège de la Direction de la sûreté publique à Mohammadia. Selon les statistiques de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn), ces actes de violence ont été enregistrés à l'occasion des rencontres de Ligue 1 de football (28 cas), Ligue 2 (8), division amateur (13), coupe d'Algérie et rencontres internationales (12) ainsi que 19 cas signalés dans les paliers inférieurs (régionaux et de wilaya). Concernant le nombre de personnes interpellées à l'issue de ces actes de violence, les services de l'ordre ont arrêté 726 personnes dont 82 mineurs, alors que 198 individus ont été présentés devant la justice. Par ailleurs, Aissa Naïli a affirmé que les dossiers des trois policiers, dont le «comportement indécent», lors de la rencontre entre le MCA et l'USM Bel-Abbès le 13 novembre au stade du 5-Juillet d'Alger, a été dénoncé sur une vidéo, se trouvaient au niveau du tribunal. Le conférencier a indiqué qu' «un rapport a été établi à la base de la vidéo en question et nous avons soumis le dossier au procureur de la République. Le dossier se trouve actuellement près le tribunal territorialement compétent et nous attendons la décision de ce dernier pour l'appliquer».